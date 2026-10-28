'सरकारी ड्यूटी' के दौरान लगे आरोपों पर एक्शन नहीं, पटना HC ने कहा- बिना अनुमति नहीं चलेगा क्रिमिनल केस

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court News) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़े कथित अपराध के मामले में कानून के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी के बिना आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

न्यायाधीश राणा विक्रम सिंह की एकलपीठ ने बिहार राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक हरेंद्र नाथ दुबे के खिलाफ जारी संज्ञान आदेश को रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप उनके आधिकारिक कार्यों से जुड़े थे और शिकायत में उनकी व्यक्तिगत आपराधिक भूमिका का कोई स्पष्ट आरोप नहीं था। मामला गया जिले की कुमार राइस मिल से जुड़ा है। मिल मालिक धीरेंद्र कुमार सिंह पर बिहार राज्य खाद्य निगम के साथ हुए समझौते के तहत चावल की निर्धारित मात्रा वापस नहीं करने का आरोप था। इस संबंध में निगम की ओर से वर्ष 2013 में आमस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मिल मालिक के भाई दीपक कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि 9 दिसंबर 2013 को तत्कालीन जिला प्रबंधक हरेंद्र नाथ दुबे समेत अन्य आरोपित मिल परिसर पहुंचे, ताला तोड़कर चावल ले गए तथा मारपीट और दुर्व्यवहार किया।