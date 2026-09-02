बिहार सरकार को झटका: रिटायर्ड कर्मचारी को मिलेगा तीसरा MACP, हाई कोर्ट ने रद किया विभागीय आदेश

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को तीसरे वित्तीय उन्नयन (तीसरा एमएसीपी) का लाभ देने से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश कुमार मनीष की एकलपीठ ने कहा कि विभागीय लेखा परीक्षा पास करना एमएसीपी के वित्तीय लाभ के लिए पूर्व शर्त नहीं है।

अदालत ने संबंधित कर्मचारी को सभी परिणामी मौद्रिक लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मामला रथिंद्र कुमार बोस बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 12 फरवरी 1972 को बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के पद पर हुई थी। बाद में उनकी सेवा एनएच विंग में चली गई। उन्हें दूसरा एसीपी/एमएसीपी 26 नवंबर 2009 से दिया गया था। इसके बाद 31 जनवरी 2012 को वह सेवानिवृत्त हो गए। तीसरे एमएसीपी की मांग को लेकर उनके अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार का तर्क था कि तीसरा एमएसीपी दूसरे एमएसीपी के 10 वर्ष बाद ही मिल सकता है। चूंकि दूसरा एमएसीपी 26 नवंबर 2009 से प्रभावी था, इसलिए तीसरा एमएसीपी 26 नवंबर 2019 से ही देय होता, जबकि याचिकाकर्ता इससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। सरकार ने यह भी कहा कि दूसरे एमएसीपी में देरी विभागीय परीक्षा पास नहीं करने के कारण हुई थी।