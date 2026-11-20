डिजिटल डेस्क, पटना। सोना खरीदने वालों के लिए पटना सर्राफा बाजार से शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नए भाव जारी कर दिए गए हैं। शादी-ब्याह के सीजन के बीच सोने की कीमतों पर खरीदारों की नजर बनी हुई है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की ओर से जारी ताजा दरों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 12,450 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं, 22 और 18 कैरेट सोने के गहनों के भाव भी जारी किए गए हैं।

पटना में आज सोने का ताजा भाव पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अनुसार, 20 नवंबर को सोने की अलग-अलग शुद्धता के हिसाब से कीमतें इस प्रकार हैं। 24 कैरेट (9999): ₹12,450 प्रति ग्राम

24 कैरेट (9950): ₹12,380 प्रति ग्राम

22 कैरेट गहने (बिक्री): ₹11,405 प्रति ग्राम

22 कैरेट गहने (खरीद): ₹11,060 प्रति ग्राम

18 कैरेट गहने (बिक्री): ₹9,340 प्रति ग्राम

18 कैरेट गहने (खरीद): ₹9,055 प्रति ग्राम

14 कैरेट गहने (बिक्री): ₹7,285 प्रति ग्राम

14 कैरेट गहने (खरीद): ₹7,065 प्रति ग्राम चांदी के भाव भी जारी सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी बाजार की नजर है। संघ की ओर से जारी दरों के मुताबिक:

9999 चांदी: ₹1,55,000 प्रति किलोग्राम

9900 चांदी: ₹1,53,450 प्रति किलोग्राम

925 चांदी: ₹152 प्रति ग्राम

925 चांदी खरीद दर: ₹147 प्रति ग्राम

800 चांदी: ₹140 प्रति ग्राम

800 चांदी खरीद दर: ₹135 प्रति ग्राम

चांदी के गहने बिक्री दर: ₹129 प्रति ग्राम

चांदी के गहने खरीद दर: ₹125 प्रति ग्राम सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें GST के नियम पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के मुताबिक, जारी की गई सभी दरें GST से अलग हैं। ग्राहकों को इन कीमतों पर 3 प्रतिशत GST अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा मेकिंग चार्ज में 1 प्रतिशत अलॉय शुल्क शामिल रहेगा।