सोना-चांदी खरीदने बाजार जा रहे हैं? पहले मोबाइल पर चेक कर लें आज का भाव; पटना में QR कोड से मिलेगी सटीक जानकारी

जागरण संवाददाता, पटना। सोना-चांदी खरीदने बाजार जा रहे हैं और मन में यह सवाल है कि आज भाव कितना चल रहा है? कहीं दुकानदार आपसे अधिक कीमत तो नहीं बता रहा?

अब इन सवालों का जवाब मोबाइल पर ही मिल सकेगा। पाटलिपुत्र सर्राफा (सरस्वती) संघ ने ग्राहकों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड की शुरुआत की है।

इसे स्कैन करते ही सोना और चांदी का उस दिन का प्रति ग्राम भाव मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। अक्सर आभूषण खरीदने के लिए बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों को अलग-अलग दुकानों पर भाव पूछना पड़ता है।

कई बार सही दैनिक मूल्य की जानकारी नहीं होने से वे खरीदारी को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में संघ की यह पहल ग्राहकों को बाजार जाने से पहले ही सोना-चांदी का भाव जानने की सुविधा देगी। इससे उन्हें खरीदारी के दौरान कीमत को लेकर बेहतर जानकारी रहेगी।