डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजधानी पटना में सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। सोने के भाव में बढ़ोतरी से खरीदारों को झटका लगा है। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव भी 1,17,210 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर आप आज सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार का ताजा भाव जान लेना आपके लिए जरूरी है।

24 कैरेट सोने के भाव में 1,240 रुपये की बढ़ोतरी पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत में पिछले दिन के मुकाबले 1,240 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। 24 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,26,620 रुपये था, जो 25 नवंबर को बढ़कर 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। कीमतों में इस उछाल से सोना खरीदने वालों का बजट प्रभावित हो सकता है।

22 और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट पटना में 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है।