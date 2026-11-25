Gold Rate Today: सोना हुआ महंगा, 24 कैरेट ₹1.27 लाख के पार; 22 और 18 कैरेट का ताजा भाव यहां देखें
Gold Rate Today: बिहार की राजधानी पटना में आज सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जहां 24 कैरेट सोना ₹1,27,860 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। खरीदारों को आभूषण खरीदने से पहले मेकिंग चार्ज, जीएसटी और हॉलमार्क की जांच करने की सलाह दी गई है।
HighLights
पटना में आज सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।
24 कैरेट सोना ₹1,27,860 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।
खरीदते समय मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क का ध्यान रखें।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजधानी पटना में सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। सोने के भाव में बढ़ोतरी से खरीदारों को झटका लगा है। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव भी 1,17,210 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर आप आज सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार का ताजा भाव जान लेना आपके लिए जरूरी है।
24 कैरेट सोने के भाव में 1,240 रुपये की बढ़ोतरी
पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत में पिछले दिन के मुकाबले 1,240 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। 24 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,26,620 रुपये था, जो 25 नवंबर को बढ़कर 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। कीमतों में इस उछाल से सोना खरीदने वालों का बजट प्रभावित हो सकता है।
22 और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट
पटना में 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है।
आज के ताजा भाव इस प्रकार हैं:
|सोने की शुद्धता
|10 ग्राम का भाव
|24 कैरेट
|₹1,27,860
|22 कैरेट
|₹1,17,210
|18 कैरेट
|₹95,895
सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप पटना में सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो केवल सोने की कीमत देखकर खरीदारी न करें। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स भी शामिल होते हैं। सोने पर 3 प्रतिशत जीएसटी के अलावा मेकिंग चार्ज अलग से लग सकता है।
इसलिए खरीदारी करने से पहले अलग-अलग ज्वेलर्स से कीमत की जानकारी लें और हॉलमार्क देखकर ही सोने के आभूषण खरीदें।