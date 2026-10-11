पटना में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन: पिस्ता हाउस से 58.5 KG ड्राय फ्रूट्स जब्त, एक्सपायरी मसाले नष्ट

जागरण संवाददाता, पटना। पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को एसपी वर्मा रोड स्थित पिस्ता हाउस, पाइरेट्स आफ ग्रिल और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

पिस्ता हाउस में 58.5 किलोग्राम ड्राय फ्रूट्स व अन्य खाद्य सामग्री जब्त की गई और एक्सपायरी तंदूरी व गरम मसाले के 117 पैकेट नष्ट किए गए। खाद्य संरक्षा विभाग ने कमियां दूर करने के निर्देश दिए।

खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि के निर्देश पर अभिहित पदाधिकारी सुदामा चौधरी और खाद्य संरक्षा पदाधिकारी डॉ. सुदिन कुमार सुमन ने भंडारण, रसोई की स्वच्छता, जल निकासी, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच की।

पिस्ता हाउस से 15 किलोग्राम ड्राय चेरी, 42 किलोग्राम ड्राय पाइनएप्पल, 32 किलोग्राम ड्राय जिंजर और 7.5 किलोग्राम डेट्स पेस्ट जब्त किया गया। इनका मूल्य करीब 56,400 रुपये बताया गया। डेट्स पेस्ट की ब्रांडिंग में अनियमितता और आयातित खाद्य पदार्थों पर आवश्यक विवरण का अभाव मिला। एमडीएच तंदूरी मसाले के 66 पैकेट (6,468 रुपये) और गरम मसाले के 51 पैकेट (5,559 रुपये) एक्सपायरी पाए गए। सभी पैकेट नष्ट करा दिए गए।