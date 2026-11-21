जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के व्यस्त एक्जीबिशन रोड पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एसआईएस कार्यालय वाली एक कमर्शियल बिल्डिंग की छत से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते धुआं और आग की लपटें दूर से दिखाई देने लगीं। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हलचल बढ़ गई। गनीमत रही कि आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।

छत पर पड़े कचरे में लगी आग, तेजी से उठने लगीं लपटें शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग इमारत की छत पर रखे कचरे में लगी थी। कुछ ही देर में आग की लपटें तेजी से उठने लगीं। संबंधित व्यावसायिक भवन में बैंक समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों और कार्यालयों का संचालन होता है। ऐसे में आग की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की चिंता बढ़ गई।

स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता, फायर कंट्रोल रूम को दी सूचना इमारत की छत से आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने बिना देर किए फायर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही लोदीपुर अग्निशमन केंद्र से दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया।

एक्जीबिशन रोड पर जुटी भीड़, मौके पर मची रही हलचल आग लगने की सूचना फैलते ही घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। व्यस्त सड़क पर आग की लपटें देखकर लोग घटनाक्रम जानने के लिए रुकने लगे। इस दौरान दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए आग को फैलने से रोकने और उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास जारी रखा।

दमकल की तत्परता से टला बड़ा नुकसान जिला अग्निशमन पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि दमकल टीम की तत्परता से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि आग छत से नीचे की ओर फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि, समय रहते कार्रवाई होने से स्थिति को संभाल लिया गया।