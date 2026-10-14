पटना में सुबह-सुबह एनकाउंटर: फतुहा फोरलेन पर पुलिस और STF की बदमाश से भिड़ंत, पैर में गोली लगने के बाद शुभम गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में बुधवार की सुबह फतुहा फोरलेन पर उस वक्त हलचल मच गई, जब पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त टीम का सामना कथित तौर पर कुख्यात बदमाश शुभम उर्फ झामो से हो गया। पुलिस के मुताबिक, टीम को देखते ही शुभम ने गोलीबारी शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस, आमना-सामना होते ही चली गोली घटना बुधवार, 14 अक्टूबर की सुबह की बताई जा रही है। फतुहा थाना क्षेत्र में फोरलेन के पास पुलिस और STF की टीम शुभम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी।

पुलिस को उसके इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान पुलिस का सामना शुभम से हो गया। पुलिस का दावा- टीम को देखते ही फायरिंग करने लगा शुभम पुलिस के मुताबिक, सामने आते ही शुभम ने टीम पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस और STF ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान शुभम के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया।

इसके बाद पुलिस टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि, मुठभेड़ से जुड़ी पूरी आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है। पैर में लगी गोली, PMCH में चल रहा इलाज मुठभेड़ में घायल शुभम को तत्काल इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, गोली उसके पैर में लगी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आलमगंज की गुड़ की मंडी का रहने वाला है शुभम घायल आरोपी की पहचान शुभम कुमार उर्फ झामो के रूप में हुई है। वह पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित गुड़ की मंडी मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है।

पुलिस अब उसके ठिकानों, संपर्कों और कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी है। जांच के दौरान उसके संभावित साथियों की भूमिका भी खंगाली जा सकती है। अब खंगाली जा रही क्राइम कुंडली, नेटवर्क पर पुलिस की नजर मुठभेड़ के बाद पुलिस शुभम के आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है। उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, किन घटनाओं में उसकी कथित संलिप्तता रही है और उसके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज मामलों की विस्तृत आधिकारिक सूची अभी सामने नहीं आई है।