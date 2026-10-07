दुर्गा पूजा के लिए पटना पुलिस ने कसी कमर, 450 अर्धसैनिक बल संभालेंगे मोर्चा

जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गा पूजा के दौरान अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी हैं।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने थानेदारों को सतर्क रहने और नियमित गश्त के निर्देश दिए हैं। पूजा के दौरान पटना पुलिस के अलावा सात कंपनियां अतिरिक्त बल तैनात की जाएंगी।

450 अर्धसैनिक बल के जवान भी स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। करीब 1600 छोटे-बड़े पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूजा पंडालों, आसपास की सड़कों, प्रवेश-निकास मार्ग, पार्किंग स्थल और संपर्क गलियों में नियमित गश्त होगी।