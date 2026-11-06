Gold-Silver Price Today: धनतेरस पर पटना में सोना-चांदी हुआ सस्ता, चांदी के भाव में 2,000 रुपये की गिरावट

जागरण संवाददाता, पटना। धनतेरस को लेकर पटना का सर्राफा बाजार सज-धज कर तैयार है। शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी के आभूषण और सिक्कों की खरीदारी के लिए ग्राहक बाजार पहुंच रहे हैं।

इस बीच खरीदारों की नजर कीमती धातुओं के भाव पर टिकी है। राहत की बात यह है कि धनतेरस के दिन सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने छह नवंबर के लिए सोने-चांदी के नए भाव जारी किए हैं। इसके अनुसार, सोने की विभिन्न श्रेणियों और चांदी की कीमतों में कमी आई है।

धनतेरस के दिन सस्‍ता म‍िलेगा सोना

24 KF (9999) सोने की कीमत 14, 170 रुपये प्रत‍ि ग्राम जबक‍ि 24 KS (9950) की कीमत 14 हजार 100 रुपये प्रत‍ि ग्राम है। जबक‍ि एक दिन पहले यही कीमत 14,350 और 14,430 रुपये थी।