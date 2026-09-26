साइबर ठगी के लिए गावों में कैंप लगाकर खुलवाए थे 500 बैंक खाते, पटना में बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, पटना। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर गांवों में कैंप लगाया जाता था। सामने बैठती थीं ग्रामीण महिलाएं और पीछे से तैयार हो रहा था साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क।

किसी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिलाने का भरोसा, किसी को मनरेगा जॉब कार्ड तो किसी को शौचालय निर्माण की राशि दिलाने का झांसा दिया जा रहा था। इसके बाद ग्रामीणों के नाम पर बैंक खाते और सिम कार्ड निकलवाए जाते थे।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन खातों को बाद में साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में इस्तेमाल किया जाता था। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई और साइबर थाना पटना की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

बाढ़ के सलेमपुर निवासी सीता कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसके द्वारा गिरोह के 500 से अधिक बैंक खाते खुलवाने की जानकारी देने के बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। गांव-गांव में कैंप, बैंक खाते का खेल गिरोह के सदस्य पहले गांव में कैंप के लिए जगह तय करते थे। ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का लालच देकर बुलाया जाता था। कैंप में पीओएस एजेंट सिम निकालते थे।

इसके बाद बैंक मित्र ग्रामीणों को अलग-अलग बैंक शाखाओं में ले जाकर खाते खुलवाते थे। खाते खुलने के बाद उनका इस्तेमाल कौन कर रहा था और उनमें किस तरह की रकम आ रही थी, इसकी अब पुलिस जांच कर रही है।

पंडारक से बख्तियारपुर तक बिछा जाल पुलिस को पंडारक के कोंदी गांव में सरकारी अनाज वितरण का झांसा देकर खाते खुलवाने की जानकारी मिली है। बख्तियारपुर के सुंदरपुर और सैदपुर में शौचालय निर्माण और मनरेगा जॉब कार्ड के नाम पर कैंप लगाने की बात भी सामने आई है।

खासकर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को शिविर में बुलाया जाता था। इसके बाद गिरोह में शामिल पीओएस एजेंट ग्रामीणों के नाम पर सिम निकालते थे। बैंक मित्र उन्हें विभिन्न बैंकों की शाखाओं में ले जाकर खाते खुलवाते थे। जांच में सामने आया है कि गिरोह द्वारा केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक की विभिन्न शाखाओं में खाते खुलवाए जाते थे।