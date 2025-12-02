पटना में गरजा बुलडोजर, अटल पथ-जेपी सेतु से दीघा मंडी तक ताबड़तोड़ कार्रवाई; वसूला 59000 से अधिक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटना। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सोमवार से एकबार फिर अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक व सघन अभियान शुरू हुआ। एडीएम सिटी संजय कुमार, एसडीओ ने अटल पथ, जेपी सेतु, दीघा सब्जी मंडी, राजीव नगर, कारगिल चौक से अतिक्रमण व हड़ताली मोड़ से अटल पथ के पहुंच मार्ग को गंदा करने वाली खटाल को अपनी देखरेख में हटवाया। इस क्रम में दो गाय को काजी हाउस भेजा गया। पहले दिन करीब दो दर्जन झोपड़ी ध्वस्त करने के साथ दर्जन भर ठेले जब्त करने के साथ अवैध पोस्टर बैनर हटाए गए। पहले दिन विभिन्न अंचलों से कुल 59 हजार 800 रुपये जुर्माना वसूला गया।

इसके साथ ही सघन वाहन जांच अभियान चला भारी संख्या में चालान किए गए। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस की टीम सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक अतिक्रमण हटाते रहे और शाम चार से रात आठ बजे तक फालोअप टीम ने दोबारा इसकी जांच की।

हालांकि, कारगिल चौक से वीरचंद पटेल पथ तक कई जगह अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के हटने के एक घंटे के अंदर ही दोबारा खाने-पीने व अन्य सामग्री के ठेले लग गए। अभियान में परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, अग्निशमन, बिजली, दूरसंचार व वन प्रमंडल आदि विभागों की टीमें भी सहयोग दे रही हैं।

नूतन राजधानी अंचल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक वीरचंद पटेल पथ, विकास भवन व मैग्लस रोड के दोनों ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान छह ठेले व लकड़ी के दो काउंटर जब्त कर दो हजार जुर्माना वसूला गया।

पाटलिपुत्र अंचल में लगभग 20 झोपड़ियां तोड़ी गईं, एक लकड़ी ठेला व एक टेबल जब्त कर 2,500 जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद खगौल में पोस्टर-बैनर, ठेले व अन्य अवैध ढांचे हटा 300 जुर्माना वसूला गया। वहीं, दानापुर निजामत में सगुना मोड़ से खगौल रोड तक अभियान चलाया गया। इसमें 40 अवैध पोस्टर-बैनर व तीन ठेले जब्त कर 55 हजार जुर्माना वसूला गया। डीएम ने कहा कि दिसंबर माह में अतिक्रमण हटाने के लिए कैलेंडर जारी कर अलग-अलग तिथियों व क्षेत्रों के लिए पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

ट्रैफिक एसपी, अपर जिला दंडाधिकारी नगर व्यवस्था, एसपी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अपर नगर आयुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट को अभियान की निगरानी सौंपी गई है। फालो-अप टीमें पुनः अतिक्रमण की कोशिश को रोकेंगी तो थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि अतिक्रमण हटाने का विवरण स्टेशन डायरी में दर्ज हो। विभिन्न नगर निकायों में चल रहे इस अभियान की नियमित समीक्षा खुद डीएम करेंगे और इसके लिए सभी एसडीओ व एसडीपीओ को निर्देश दिए गए हैं।