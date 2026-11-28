जागरण संवाददाता, पटना। आधार कार्ड में नाम, पता और दूसरी व्यक्तिगत जानकारियों में बदलाव कराने के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का पटना में खुलासा हुआ है।

साइबर थाना की पुलिस ने इस मामले में झारखंड के रांची जीपीओ स्थित अपर बाजार निवासी चितरंजन कुमार पांडेय को गिरफ्तार किया है।

आरोपित कथित तौर पर निलंबित आधार सेंटर के एक कर्मचारी की लागिन आइडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लोगों के आधार रिकार्ड में अवैध तरीके से बदलाव करता था।

उसके पास से बरामद लैपटाॅप में सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड से जुड़े रिकार्ड मिले हैं। दो मोबाइल और एक आइ स्कैनर (आइरिस) भी बरामद की गई है।

साइबर अपराधियों को निजी जानकारी बेचने की आशंका

पुलिस को आशंका है कि लोगों की निजी जानकारी साइबर अपराधियों तक भी पहुंचाई जा रही थी। साइबर डीएसपी कुमारी संगीता के मुताबिक, पुलिस को ललित भवन से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को पकड़कर रखा गया है।

वह कथित रूप से फर्जी तरीके से आधार कार्ड अपडेट करने का काम कर रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को थाने लाकर पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि चितरंजन के पास आधार सेंटर के एक निलंबित कर्मचारी की लागिन आइडी और पासवर्ड मौजूद था। इसी का इस्तेमाल कर वह आधार से जुड़ी जानकारियों में बदलाव करता था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निलंबित कर्मचारी का लागिन और पासवर्ड आरोपित तक कैसे पहुंचा और इस पूरे खेल में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। नाम-पता बदलने के नाम पर 4 से 14 हजार रुपये की वसूली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपित लोगों से संपर्क कर उनके आधार कार्ड में नाम, पता और अन्य जानकारियां बदलवाने का दावा करता था।

इस काम के बदले वह लोगों से मनमानी रकम वसूलता था। किसी व्यक्ति से चार हजार रुपये तो किसी से 14 हजार रुपये तक लिए जाते थे। इस तरह आधार अपडेट कराने के नाम पर लोगों से अवैध कमाई की जा रही थी। पुलिस अब आरोपित के पैसों के लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इस काम से अब तक कितनी रकम जुटाई गई।

पूछताछ में आरोपित ने बताया है कि वह पिछले चार महीने से इस काम में सक्रिय था। हालांकि, इस दौरान उसने कितने लोगों के आधार रिकार्ड में अवैध बदलाव किए और कितने लोगों से पैसे वसूले, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।

पुलिस लैपटाप से मिले रिकार्ड, आर्थिक लेनदेन और संभावित संपर्कों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि फर्जीवाड़े में निलंबित आधार सेंटर कर्मचारी की क्या भूमिका रही और आरोपित के साथ इस काम में दूसरे लोग भी जुड़े थे या नहीं।

लैपटाॅप में मिले सैकड़ों लोगों के आधार रिकार्ड आरोपित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका लैपटाॅप बरामद किया। इसकी जांच में सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड से संबंधित रिकार्ड मिले हैं। इन आंकड़ों ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है।