पटना के मनेर में STF और अपराधियों के बीच मुठभेड़, तीन बदमाश ढेर; थानाध्यक्ष भी जख्मी

संवाद सूत्र, मनेर (पटना)। मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा नदी इलाके में शुक्रवार अहले सुबह करीब तीन बजे पटना एसटीएफ और पुलिस की टीम का अपराध‍ियों से सामना हो गया।

इस मुठभेड़ में तीन अपराधी ढेर हो गए, जबकि मनेर थानाध्‍यक्ष रजनीश कुमार भी जख्‍मी हो गए। मारे गए तीनों बदमाशों का आपराध‍िक इत‍िहास रहा है।

उनकी पहचान जेपी यादव, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा और बबलू कुमार के रूप में हुई है। हत्‍या सह‍ित अन्‍य मामलों में ये वांछित थे।

(घटनास्‍थल पर साक्ष्‍य जुटाती एफएसएल की टीम।)

STF और जिला बल की टीम चला रही थी अभ‍ियान

घटना की सूचना पर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी पहुंचे। उन्‍होंने बताया कि एसटीएफ और जिला बल की टीम विभ‍िन्‍न क्षेत्रों में अभ‍ियान चला रही थी।

इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि तीन अपराधी आए हुए हैं और वे शेरपुर में किसी बड़ी घटना की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद पुलिस पहुंची तो अपराध‍ियों ने फायरि‍ंग कर दी। इसमें एसएचओ की बांह को छूती गोली निकल गई।