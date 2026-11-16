पटना में छठ घाट पर गया था पूरा परिवार, चोरों ने खाली मकान से उड़ाए 2 करोड़ के जेवर; चांदी को हाथ भी नहीं लगाया

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। संपतचक के गोपालपुर थाना क्षेत्र के चक बैरिया गांव में सोमवार की सुबह छठ के अंतिम अर्घ्य के दौरान चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया।

चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर दो मंजिला मकान में घुसे और करीब दो करोड़ रुपये के सोने के जेवरात व 50 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

घटना के समय परिवार के सभी सदस्य बैरिया सूर्य मंदिर घाट पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने गए थे। जानकारी के अनुसार, स्वर्गीय शिवनाथ सिंह के पुत्र अरुण सिंह और धर्मेंद्र सिंह का गांव में दो मंजिला मकान है।

छठ पूजा के ल‍िए घर बंद कर गए थे सभी

अरुण निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि धर्मेंद्र गया स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी शिक्षक और इंजीनियर हैं।

सोमवार की सुबह दोनों भाइयों के परिवार के सदस्य मकान की पहली और दूसरी मंजिल के चारों कमरों में ताला लगाकर छठ घाट चले गए थे।

इसी दौरान चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद कमरों में रखी अलमारियों, दीवान, पलंग, पेटियों और बक्सों के ताले तोड़कर तलाशी ली।

चोरों ने केवल सोने के जेवरात और नकदी चुराई। सोने के गहनों के खाली डिब्बे कमरों में छोड़ दिए, जबकि चांदी के जेवरात और बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाया।

अर्घ्य देकर परिवार के सदस्य घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर सभी कमरों का सामान बिखरा पड़ा था। महिलाओं के गहने गायब देखकर घर में चीख-पुकार मच गई।

चोरी गए जेवरात में दोनों भाइयों की पत्नियों, बहुओं और माता के गहने शामिल हैं। अरुण सिंह ने बताया कि उनकी माता रेणु सिंह और पत्नी कुमारी पूनम देवी ने छठ व्रत किया था। पर्व के उत्साह के बीच हुई इस घटना से परिवार सदमे में है।