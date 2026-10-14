अस्पताल, कॉलेज, चौड़ी सड़कें और साफ पानी…, पटना के पास नए शहर में मिलेंगी ये सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना पर बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप (Patliputra Greenfield Township) विकसित करने की पहल कर चुकी है।

इस टाउनशिप में लोगों को एक ही जगह पर बेहतर सड़क, बिजली, पीने का साफ पानी, जल निकासी, अस्पताल, कालेज और खेलकूद व मनोरंजन की सुविधाएं मिलेंगी।

20 वर्षों में व‍िकस‍ित हो जाएगी टाउनश‍िप

सरकार का लक्ष्य इस नए शहर को वर्ष 2047 तक विकसित करने का है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, प्रस्तावित टाउनशिप में शहरी सुविधाओं का विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा।