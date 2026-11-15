मां करती थीं छठ, पंकज त्रिपाठी ने यादों के साथ दी बधाई; अक्षरा सिंह और काजल राघवानी भी भक्ति में लीन

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ की आस्था में आम से लेकर खास तक हर कोई डूबा है। कहीं घरों में छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं तो कहीं घाटों पर अर्घ्य की तैयारियां चल रही हैं।

भोजपुरी अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह और काजल राघवानी छठ व्रत कर रही हैं तो नेताओं के घरों में भी पर्व की रौनक है। गोपालगंज निवासी बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने छठ पर्व से जुड़ी भावनाएं साझा की हैं।

पंकज त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर भोजपुरी में छठ की बधाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी मां छठ करती थीं। उनके लिए यह बेहद अद्भुत पर्व है और अपनी मातृभूमि से जुड़ा त्योहार भी।

उन्होंने छठ को प्रकृति की पूजा और उपासना का पर्व बताया। कहा कि इस दौरान जलाशयों में जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है।

अभिनेता ने छठ के बहाने जलाशयों की स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह छठ के दौरान पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह यदि सालभर जलाशयों को स्वच्छ और पवित्र रखा जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी। उनकी यह अपील पर्व की परंपरा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है।

अक्षरा सिंह ने नेताओं को दिया प्रसाद का न्योता भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी पूरे पारंपरिक अंदाज में छठी मैया की आराधना कर रही हैं। उन्होंने अपने यहां छठ का प्रसाद खाने के लिए मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं को आमंत्रित किया है। पर्व को लेकर उनके घर में भी खास तैयारी है।