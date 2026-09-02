नेपाल में तबाही के बाद उत्तरी बिहार में बाढ़ का अलर्ट! 6 से अधिक जिलों पर मंडराया खतरा

डिजिटल डेस्क, पटना। नेपाल और तिब्बत सीमा के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि एवं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद उत्तरी बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। नेपाल की त्रिशूली, भोटेकोशी और नारायणी (भारत में गंडक) नदियों में आए अचानक उफान के कारण बिहार सरकार ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित कई जिलों में हाई-अलर्ट घोषित कर दिया है।

वाल्मीकिनगर बैराज के खोले गए सभी 36 गेट नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों से भारी मात्रा में पानी आने की आशंका को देखते हुए पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बैराज के सभी 36 गेटों को एहतियातन खोल दिया गया है। बैराज पर पानी का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पहुंच चुका है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सिंचाई नहरों की आपूर्ति रोककर मुख्य नदी में पानी मोड़ा जा रहा है। गंडक के तटीय और निचले इलाकों (जैसे बगहा और चकदहवा) में जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे किनारे बसे गांवों पर दबाव बढ़ गया है। प्रभावित जिले और जमीनी हालात पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण: गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से थारू बहुल तराई इलाकों और दियारा क्षेत्र में पानी प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीण एहतियातन सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर शरण ले रहे हैं।

गोपालगंज और सारण: गोपालगंज के चवाही तटबंध और निचले इलाकों में बचाव दल तैनात किए गए हैं। सारण जिले के संवेदनशील अंचलों में गश्त बढ़ा दी गई है और सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।