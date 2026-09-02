रातभर बरसते रहे बादल, ठंडी हवाओं से बदला मिजाज; भागलपुर में अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम? निचले इलाकों में जलजमाव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather News: भागलपुर और आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मंगलवार की देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार के चढ़ते दिन तक रुक-रुक कर लगातार जारी रहा। बारिश के साथ चल रही ठंडी और तेज हवाओं ने उमस भरी चिपचिपी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है।

आसमान में घने काले बादलों का डेरा जमा होने से बुधवार को दिनभर धूप के दर्शन नहीं हुए और पूरे वातावरण में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान वायुमंडलीय परिस्थितियों को देखते हुए भागलपुर में फिलहाल यह सुहाना मौसम बना रहेगा और रुक-रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने के पूरे आसार हैं।

मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक रुक-रुक कर जारी रहा बारिश का दौर; तेज हवाओं से मौसम हुआ सुहाना, उमस से राहत

पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड पर सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure) के प्रभाव से बिहार तक पहुंच रही भारी नमी

मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर का पूर्वानुमान: अगले 48 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा मौसमी सिस्टम

जिले के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना; शहर के निचले इलाकों में जलजमाव का खतरा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भागलपुर केंद्र के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उससे सटे उत्तरी तटीय ओडिशा और झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) पूरी तरह सक्रिय है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।

यह मौसमी प्रणाली अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर ओडिशा और झारखंड से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। इसके प्रभाव से भागलपुर के निचले वायुमंडल में भारी मात्रा में नमी और हवा के अभिसरण की अनुकूल स्थिति बनी हुई है।

रातभर बारिश से मौसम में घुली ठंडक मंगलवार दिन में धूप और बादलों की आंखमिचौली के बाद देर शाम से ही बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया था। रात करीब 10 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जो पूरी रात रुक-रुक कर चलती रही। बुधवार की सुबह भी कभी हल्की बूंदाबांदी तो कभी तेज फुहारों का सिलसिला जारी रहा। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमस पूरी तरह गायब हो गई।

आज भी गरज-चमक के साथ बौछारों का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी जिले में मौसमी गतिविधियां तेज रहेंगी। आसमान में दिनभर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर संवहनीय (कन्वेक्टिव) गतिविधियां तेज होने की स्थिति में कुछ इलाकों में कम समय के लिए भारी बारिश भी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे जिले में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहेगा; कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं तो कहीं हल्की फुहारों से ही संतोष करना पड़ेगा।

बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी बारिश की इस सक्रियता की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं हैं। मानसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण समुद्र से उठने वाली नमी सीधे बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही है। जब यह नम हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है, तो घने संवहनीय बादलों का निर्माण होता है, जो बिजली चमकने और तेज वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं।

फसलों को संजीवनी, शहरी इलाकों में जलजमाव की चिंता यह बारिश खरीफ फसलों, विशेषकर धान की खेती के लिए संजीवनी साबित हो रही है। खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, हालांकि जिन निचले खेतों में पहले से पानी भरा है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी।