डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में लालू परिवार के लिए 26 नवंबर का दिन कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लेकर आया। IRCTC होटल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिकाएं खारिज कर दीं। परिवार ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए गए थे।

हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ कर दिया कि आरोप तय करने का आदेश बरकरार रहेगा। यानी जिस आदेश को रद्द कराने के लिए लालू परिवार हाईकोर्ट पहुंचा था, उसमें राहत नहीं मिली। 'राजनीति से प्रेरित है मामला' वाली दलील क्यों नहीं दिला पाई राहत? लालू परिवार की ओर से जांच और अभियोजन के आधार पर सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।

लेकिन सीबीआई ने इन दलीलों का विरोध किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि रेलवे के होटलों का ठेका देने की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी हुई और इसके बदले जमीन का फायदा पहुंचाया गया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाएं खारिज कर दीं।

मामला सिर्फ दो होटलों का नहीं, जमीन के सौदे तक पहुंचती है जांच की कहानी इस पूरे मामले की जड़ 2004 से 2009 के बीच की है। उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे के अधीन IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को लीज पर देने में टेंडर प्रक्रिया के साथ कथित छेड़छाड़ की गई।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस सौदे के बदले लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर जमीन और शेयरों का फायदा पहुंचाया गया। हालांकि, ये सभी आरोप हैं, जिनका अंतिम फैसला ट्रायल में होना है।

निचली अदालत ने टेंडर से लेकर जमीन की कीमत तक पर उठाए थे सवाल 13 अक्टूबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। वहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय हुए थे।

निचली अदालत ने अपने आदेश में टेंडर प्रक्रिया में बदलाव और जमीन के कथित कम मूल्यांकन पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया को निजी भागीदारी की आड़ में क्रोनी कैपिटलिज्म की संभावित मिसाल भी बताया था।

CBI का आरोप क्या है, जिस पर टिकी है पूरे मामले की कहानी? सीबीआई की जांच का केंद्र रेलवे के दो होटल और उनसे जुड़ा कथित जमीन का लेनदेन है। एजेंसी का दावा है कि होटल संचालन का ठेका देने में नियमों को प्रभावित किया गया।

इसके बदले निजी कंपनी से जुड़ी जमीन का लाभ लालू परिवार से जुड़ी कंपनी तक पहुंचा। जांच एजेंसी इस कथित लेनदेन को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है। दूसरी ओर, यादव परिवार इन आरोपों को खारिज करता रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल- क्या लालू परिवार के खिलाफ शुरू होगा ट्रायल? हाईकोर्ट से याचिकाएं खारिज होने के बाद निचली अदालत का आरोप तय करने वाला आदेश बरकरार है। इसका मतलब है कि मामले में ट्रायल आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, यहां एक अहम कानूनी बात समझना जरूरी है।

किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय होना उसे दोषी घोषित करना नहीं होता। अब अभियोजन को अदालत में अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने होंगे और बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। सिर्फ लालू परिवार नहीं, दूसरे आरोपियों को भी नहीं मिली राहत हाईकोर्ट ने सिर्फ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिकाएं ही खारिज नहीं कीं, बल्कि इस मामले के अन्य आरोपियों की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।