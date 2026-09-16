जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल (NMCH) में एमीबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ कर दो सौ हो गई हैं। इन बढ़ी हुई सीटों के लिए पहली बार नामांकन जारी है।

अब तक दस विद्यार्थियों ने नामांकन ले लिया है। अक्टूबर में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पठन-पाठन शुरू हो जाएगा।

चिंता इस बात की है कि एक सौ विद्यार्थियों की क्षमता वाले लेक्चर हाल में दो सौ विद्यार्थियों की पढ़ाई आखिर कैसे होगी।

कालेज में लेक्चर हाॅल केवल चार ही हैं।

एक सौ विद्यार्थियों वाले लेक्चर हाॅल में दो सौ को बैठाने की तैयारी

चार और लेक्चर हाॅल निर्माण कराने की मांग अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। यहां के पैथोलाॅजी विभाग, माइक्रोबायोलाजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकालोजी एवं फिजियोलाॅजी विभाग के लैब में भी जगह का अभाव है।