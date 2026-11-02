'विपक्ष की रैली अराजकता फैलाने की सोची-समझी साजिश', नित्यानंद राय ने लालू-तेजस्वी पर भी साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, पटना। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह रैली लोकतंत्र के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अराजकता फैलाने की सोची-समझी साजिश है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में भ्रम, अफवाह एवं अस्थिरता का वातावरण पैदा कर जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना इस परिवर्तन का प्रमाण है। राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव की सहभागिता पर भी प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लोहिया एवं जेपी ने कांग्रेस की तानाशाही विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, आज उन्हीं की विरासत का दावा करने वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर कैसी राजनीति कर रहे हैं?