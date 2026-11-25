जागरण संवाददाता, पटना। कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन नीतीश सेतु पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुल पर रांग साइड से वाहन चलाने वाले 375 चालकों का चालान काटा गया।

दो दिनों तक चले विशेष अभियान में इन वाहन चालकों पर कुल 11 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रत्येक चालक से तीन हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा है।

सुबह आठ से शाम चार बजे तक चला विशेष अभियान यातायात पुलिस ने सोमवार और बुधवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक विशेष जांच अभियान चलाया। पहले दिन 175 वाहन चालक गलत दिशा में वाहन चलाते पकड़े गए। इन पर कुल 5.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, बुधवार को कार्रवाई के दौरान 200 वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते मिले। इनसे छह लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 25 अधिक वाहन चालक पकड़े गए। हर वाहन चालक पर तीन हजार रुपये की कार्रवाई पुलिस ने रांग साइड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ निर्धारित जुर्माने के तहत कार्रवाई की। दो दिनों में कुल 375 चालकों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल जुर्माने की राशि 11.25 लाख रुपये पहुंच गई। अभियान का उद्देश्य पुल पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखना है। संपर्क पथ छोड़ सीधे फ्लैंक पर चढ़ रहे वाहन दीदारगंज से राघोपुर जाने वाले वाहनों के लिए पुल के नीचे संपर्क पथ से बाएं फ्लैंक पर चढ़ने की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद कई चालक निर्धारित संपर्क पथ का इस्तेमाल नहीं कर सीधे दाएं फ्लैंक पर पहुंच रहे हैं। यह फ्लैंक विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित है। ऐसे में आमने-सामने टक्कर और यातायात जाम का खतरा बना रहता है।