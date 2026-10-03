Patna MLC Election: अनंत सिंह के विरोध के बीच नीरज कुमार से मिले नीतीश, बोले- 'अच्छे से लड़ो और जीतो'
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार से मुलाकात की। यह ...और पढ़ें
HighLights
नीतीश कुमार ने नीरज कुमार से मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की।
अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं।
अनंत सिंह जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव से पहले जेडीयू के भीतर चल रही खींचतान के बीच नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री एवं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात में नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को चुनाव में मजबूती से लड़ने और जीत के लिए प्रयास करने का संदेश दिया।
यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब जेडीयू विधायक अनंत सिंह पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के बजाय जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में सक्रिय हैं।
एक तरफ अनंत का समर्थन, दूसरी ओर नीतीश से मुलाकात
पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अनंत सिंह ने अनुज सिंह के समर्थन का ऐलान किया है और उनके नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ऐसे में नीरज कुमार की नीतीश कुमार से मुलाकात ने चुनावी घटनाक्रम को और चर्चा में ला दिया है।
नीरज को मिला पार्टी नेतृत्व का संदेश
मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने नीरज कुमार से चुनाव को लेकर बातचीत की। नीरज कुमार ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया और पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी को कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया।
अनंत सिंह ने अनुज के लिए खोला मोर्चा
अनंत सिंह पहले ही नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थन की घोषणा की और उनके लिए प्रचार करने की बात कही है। एक अक्टूबर को अनुज सिंह के नामांकन में भी अनंत सिंह की मौजूदगी रही।
विवाद सुलझाने की कोशिश में जेडीयू
पार्टी के भीतर इस विवाद को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जेडीयू नेताओं ने अनंत सिंह के रुख पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की ओर से विवाद को सुलझाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने की बात भी सामने आई है।
23 अक्टूबर को मतदान, 27 को आएगा परिणाम
बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार और जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह मैदान में हैं।
अब पटना स्नातक सीट पर बढ़ी राजनीतिक हलचल
एक ही सीट पर जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार और उनके खिलाफ सक्रिय अनंत सिंह का रुख इस चुनाव को लगातार चर्चा में बनाए हुए है।
ऐसे में नीतीश कुमार से नीरज की मुलाकात और उनका चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है।
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