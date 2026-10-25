पटना में नीतीश कुमार से मिले बेल्ट्रॉन चयनित डाटा इंट्री ऑपरेटर, जल्द पोस्टिंग की उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। बेल्ट्रान द्वारा चयनित पांच हजार के पैनल में शेष बचे 2355 डाटा इंट्री ऑपरेटरों के प्रतिनिधिमंडल ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सात, सर्कुलर रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की।

इस दौरान शेष बचे डाटा इंट्री ऑपरेटरों को शीघ्र योगदान कराए जाने की मांग की। इस दौरान जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ एवं मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी भी उपस्थित थे।

चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। अप्रैल 2025 में परीक्षा परिणाम जारी होने और मई-जून 2025 में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।