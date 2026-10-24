नीतीश कुमार से मिले ललन सिंह, उधर अनंत सिंह पर JDU का एक्शन; आधे घंटे की मुलाकात ने खींचा ध्यान

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार की शाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भेंट की।

इस मुलाकात को वैसे तो औपचारिक मुलाकात बताया गया पर राजनीतिक गलियारे में इसकी खूब चर्चा रही। मुलाकात के दौरान जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे।

अनंत सिंह पर कार्रवाई के बीच मुलाकात की चर्चा

विधान परिषद चुनाव के दौरान जदयू विधायक अनंत सिंह के पार्टी विरोधी तेवर पर शनिवार को हुई कार्रवाई को लेकर गर्म राजनीति के दौरान ललन सिंह ने नीतीश कुमार से भेंट की।