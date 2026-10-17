पटना में नितिन नवीन का दो दिवसीय दौरा, पूजा पंडालों से लेकर चुनावी रणनीति तक रहेगी नजर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं के साथ बैठक, चुनावी रणनीति पर चर्चा और ‘कुम्हरार सेवा सहायता पोर्टल’ का शुभारंभ उनके दौरे के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं।

पटना पहुंचते ही नवरात्र की दी शुभकामनाएं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार सहित देशभर के लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पटना में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने का अवसर मिलेगा।

नवरात्र के सप्तमी तिथि पर पटना के पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई है। नितिन नवीन के कार्यक्रम में भी पंडालों का भ्रमण और मां दुर्गा की पूजा-अर्चना शामिल है। विधान परिषद चुनाव पर बीजेपी का फोकस नितिन नवीन के पटना दौरे को बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वह पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा कर सकते हैं।

बीजेपी की कोशिश अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की है। ऐसे में संगठन की तैयारियों, चुनावी रणनीति और नेताओं की जिम्मेदारियों पर मंथन होने की संभावना है। पार्टी के स्थानीय नेताओं को चुनाव से जुड़े निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

शिवपुरी से डाकबंगला तक पूजा पंडालों में जाएंगे नितिन नवीन पटना में विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक, वह शिवपुरी सब्जी मंडी के पास स्थापित पूजा पंडाल में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद डाकबंगला क्षेत्र के पूजा पंडाल में भी जाने का कार्यक्रम है।

नवरात्र के दौरान पटना में कई प्रमुख पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में उनके पंडाल भ्रमण को धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ शहर के दुर्गा पूजा उत्सव में भागीदारी के तौर पर भी देखा जा रहा है।