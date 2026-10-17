'राहुल गांधी विदेशी टूलकिट गैंग के मोहरा, देश के खिलाफ कर रहे काम', नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को राजधानी के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कुम्हरार सेवा सहायता पोर्टल, आपका विधायक आपके साथ का लोकार्पण किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी शक्तियां भी देश में मौजूद हैं जो भारत के विकास को पचा नहीं पा रही हैं और उन्हें देश की प्रगति चुभ रही है।

वैश्विक संकट के बावजूद विकास कर रहा भारत

भारत एकमात्र ऐसा देश है जो वैश्विक संकट के बावजूद निरंतर विकास कर रहा है। लेकिन, विश्व की कई ऐसी ताकतें हैं, जिन्हें भारत का यह उत्थान पसंद नहीं आ रहा है, उनका टूलकिट बनकर कोई और नहीं बल्कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी टीम काम कर रही है। राहुल गांधी और विपक्ष के साथियों के मंसूबों व नियत को देश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि में चुनाव जीतते हैं तब उन्हें चुनाव आयोग से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव हारते ही पराजय का सारा दोष चुनाव आयोग पर मढ़ देते हैं।