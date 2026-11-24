राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने यह साफ किया स्वास्थ्य मंत्री निशांत ही आने वाले दिनों में नेतृत्व करेंगे।

उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दो टूक कहा- नीतीश की तरह हैं निशांत। पूरी निष्ठा से काम कर रहे। इनके नेतृत्व में अगले 30 वर्षों तक पार्टी का भविष्य उज्जवल है। मंत्री निशांत भी इस मौके पर मौजूद थे।

सुशासन दिवस आयोजन सभी जिला मुख्यालयों पर किया गया। 24 नवंबर 2005 को राज्य में सुशासन के संकल्प के साथ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संजय झा ने कहा कि जिस समय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल सामने आया कि अब पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? हम सबों के लिए यह सुखद है कि जिस समर्पण से नीतीश कुमार काम करते रहें हैं, वही झलक निशांत में दिखती है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नीतीश के योगदान को किया याद संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने काम से बिहार का मान-सम्मान बढ़ाया। देश-दुनिया में बिहार को लेकर जो नकारात्मक छवि थी उसे बदलने का काम किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी के समाजवाद की विचारधारा को जमीन पर उतारा। उनके द्वारा शुरू की गयी बालिका साईकिल योजना को अफ्रीकी देशों ने भी अपनाया।