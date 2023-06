बिहार-झारखंड के सात ठिकानों पर NIA ने एकसाथ मारा छापा, नक्सिलयों के घर से आपत्तिजनक दस्तावेज-डिजिटल उपकरण जब्त

जागरण डिजिटल, पटना/रांची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को झारखंड और बिहार के सात स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। NIA ने नरेश सिंह भोक्ता की हत्या के सिलसिले में नक्सलियों और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की।

बता दें कि एनआइए ने छापेमारी में पांच गिरफ्तार नक्सली कमांडरों और दो संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर्स और नक्सलियों के समर्थकों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली।

इस तलाशी में आरोपियों के घर से आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ मोबाइल फोन और सिम कार्ड सहित विभिन्न डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है।

National Investigation Agency (NIA) conducted searches at seven locations in Jharkhand and Bihar today, in connection with the murder of Naresh Singh Bhokta by CPI (Maoist).