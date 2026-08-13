बिना जांच रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर NHRC सख्त, पटना SSP को चेतावनी

जागरण संवाददाता, पटना। कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में बिना जांच के कोचिंग संचालक रोशन आनंद को जेल भेजने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को चेतावनी दी है।

आयोग ने 30 जून तक रिपोर्ट न मिलने पर अब 3 सितंबर तक जवाब तलब किया है। खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई मारपीट और गोलीबारी के आरोप में पुलिस ने रोशन आनंद को घटना का सूत्रधार बताकर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं।