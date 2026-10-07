पटना-किउल रेललाइन को मिलेगा बड़ा विकल्प, नेउरा-जटडुमरी 20 किमी नए ट्रैक का 8 अक्टूबर को होगा स्पीड ट्रायल

जागरण संवाददाता, पटना। नेउरा-जटडुमरी के बीच नवनिर्मित 20 किलोमीटर लंबे रेलखंड का संरक्षा आयुक्त (रेलवे), पूर्वी परिमंडल, कोलकाता 8 अक्टूबर को निरीक्षण करेंगे।

निरीक्षण के बाद विशेष ट्रेन से इस रेलखंड पर स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। इसके मद्देनजर रेलवे ने आम लोगों से रेललाइन से दूर रहने की अपील की है।

रेलवे ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के दौरान रेललाइन के आसपास जाने पर किसी तरह की दुर्घटना होने की स्थिति में रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

20 क‍िलोमीटर ट्रैक पर जल्‍द दौड़ेंगी ट्रेनें

42 किलोमीटर लंबी नेउरा-दनियावां नई रेललाइन परियोजना के तहत यह रेलखंड परियोजना के दूसरे चरण में तैयार किया गया है।

पहले चरण में 22.74 किलोमीटर लंबे जटडुमरी-दनियावां रेलखंड का निर्माण पूरा होने के बाद इस पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

अब जटडुमरी से नेउरा के बीच शेष 20 किलोमीटर रेललाइन का निर्माण पूरा होने के बाद सीआरएस निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

पटना-किउल मुख्य रेललाइन को मिलेगा वैकल्पिक मार्ग

नेउरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई रेललाइन परियोजना का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पूरा होने से इस क्षेत्र के लोगों को रेल यातायात की बेहतर सुविधा मिलने के साथ ही दानापुर-पटना-किउल-झाझा मुख्य रेलखंड को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।