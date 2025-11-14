रुझानों में एनडीए आगे, बयानबाजी से बढ़ा सियासी तापमान... मतगणना के बीच मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा हाई अलर्ट पर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच लगातार मिल रहे रुझानों में एनडीए की बढ़त कायम है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। दूसरी ओर, चुनावी माहौल गरमाते हुए राजद नेताओं की तीखी बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, रुझानों में एनडीए को मिल रही बढ़त के बाद समर्थकों और विरोधियों दोनों की ओर से संभावित प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रवेश द्वारों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है, जो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

राजद नेताओं द्वारा मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाने और धांधली के आरोप लगाने से राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। कई बयानों ने माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जिसके बाद प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा के बढ़े हुए इंतजाम सिर्फ मुख्यमंत्री आवास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजधानी पटना के संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है।

चुनाव आयोग की ओर से मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं, बदलते रुझानों के साथ चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे राजनीतिक समर्थकों में भी उत्सुकता चरम पर है।