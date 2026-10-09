जागरण संवाददाता, पटना। नवरात्रि मेले में मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पांच जोड़ी ट्रेनों का मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है।

पांच मिनट का यह ठहराव अक्टूबर में निर्धारित तिथियों पर प्रभावी रहेगा। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर और रक्सौल से चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि डाउन दिशा में 19051 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 10 से 17 अक्टूबर तक मैहर में दोपहर 3:05 बजे पहुंचेगी और 3:10 बजे रवाना होगी।

पटना, मुजफ्फरपुर और रक्सौल से आने-जाने वाली ट्रेनों को भी ठहराव

11045 कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस 16 अक्टूबर को शाम 5:20 बजे पहुंचकर 5:25 बजे खुलेगी। 15268 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस 12 से 19 अक्टूबर तक सुबह 10:40 बजे पहुंचकर 10:45 बजे रवाना होगी।