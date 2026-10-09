जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से बिना पटना जंक्शन गए बिहारशरीफ, शेखपुर और धनबाद के लिए ट्रेन चलाने की राह खुल गई है।

दुर्गा पूजा के आसपास आरा से फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने की योजना है, जबकि त्योहार के बाद एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित ट्रेन कोइलवर, बिहटा और नेउरा-जट डुमरी रेलखंड होते हुए धनबाद तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इस रूट से लगभग सात घंटे में आरा से धनबाद पहुंचा जा सकता है।

120 घंटे की रफ्तार से ट्रायल

हालांकि, ट्रेनों के परिचालन की अंतिम तिथि और समय-सारिणी की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इस बीच नवनिर्मित नेउरा-जट डुमरी रेलखंड का रेलवे संरक्षा आयुक्त सीआरएस ने निरीक्षण किया।

लगभग 20 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर निरीक्षण के बाद विशेष ट्रेन से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया।

इस रेलखंड के तैयार होने से नेउरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई रेललाइन परियोजना को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

आरा जंक्शन से दो ट्रेनें खोलने की योजना है, जिसमे एक लोकल पैसिंजर व एक धनबाद के लिए एक्सप्रेस ट्रेन खोली जानी है।

पांच स्टेशन और हाॅल्ट से मिलेगी सुविधा

नेउरा जंक्शन और जट डुमरी जंक्शन के बीच गोनपुरा स्टेशन तथा अधपा, चामुचक और बाजिदपुर हाॅल्ट का निर्माण किया गया है।

नेउरा स्टेशन पहले से पटना-आरा रेलखंड पर, जबकि जट डुमरी स्टेशन पटना-गया रेलखंड पर स्थित है। नए रेलखंड पर तीन बड़े पुल, 16 छोटे पुल, पांच एलएचएस, दो रोड ओवरब्रिज आरओबी, एक रेल ओवर रेल आरओआर और 12 रोड अंडरब्रिज आरयूबी का निर्माण किया गया है।

पटना के लिए बाईपास का करेगा काम 42 किलोमीटर लंबी नेउरा-दनियावां नई रेललाइन परियोजना के पहले चरण में जट डुमरी से दनियावां तक 22.74 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निर्माण पूरा हो चुका है और इस पर ट्रेनों का परिचालन भी हो रहा है।