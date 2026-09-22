National Film Awards: बिहार के लाल संजय मिश्रा को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, राष्ट्रपति मुर्मू ने पहनाया सम्मान का ताज

डिजिटल डेस्क, पटना/एकता नगर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार से जुड़े चार नामों ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक में भास्कर सिन्हा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

गुजरात के एकता नगर में मंगलवार, 22 सितंबर को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें रजत कमल से सम्मानित किया। करीब तीन दशक से अधिक लंबे फिल्मी सफर में यह संजय मिश्रा का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है।

दरभंगा के गांव से मायानगरी तक का सफर संजय मिश्रा की जड़ें बिहार के दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के नारायणपुर गांव से जुड़ी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की औपचारिक ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई।

‘ऑफिस ऑफिस’ के शुक्लाजी से लेकर आंखों देखी, मसान और वध जैसी फिल्मों तक उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं। सहज संवाद अदायगी और जमीनी अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले संजय मिश्रा ने अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचा है। सारी तैयारियाँ एक तरफ़, और महामहिम राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी एक तरफ़। 🇮🇳🙏 जय भारत 🇮🇳 वंदे मातरम् 🇮🇳 https://t.co/IKtLCAetp2 — Sanjay Mishra (@imsanjaimishra) September 22, 2026 ‘भक्षक’ के भास्कर सिन्हा ने दिलाया राष्ट्रीय सम्मान मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से प्रेरित फिल्म भक्षक में संजय मिश्रा ने कैमरामैन भास्कर सिन्हा का किरदार निभाया है। फिल्म में वह पत्रकार वैशाली सिंह के साथ काम करते हैं और मामले की पड़ताल में उसका सहयोग करते हैं। कहानी के दौरान उनके किरदार की संवेदनशीलता और सहज अभिनय उभरकर सामने आता है। इसी भूमिका के लिए उन्हें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के सम्मान के लिए चुना गया।