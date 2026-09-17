बिहार के 4 फिल्मी सितारों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, संजय मिश्रा समेत इन नामों को मिलेगा 72nd National Film Awards

डिजिटल डेस्क, पटना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार की चार फिल्मी हस्तियों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलने जा रहा है। अभिनेता संजय मिश्रा, फिल्म निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा, निर्माता मिंटी मिश्रा और फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव का नाम पुरस्कार पाने वालों की आधिकारिक सूची में शामिल है।

पुरस्कार समारोह 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। संजय मिश्रा को ‘भक्षक’ के लिए राष्ट्रीय सम्मान बिहार के रहने वाले अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म ‘भक्षक’ में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म में उन्होंने भास्कर सिन्हा का किरदार निभाया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आधिकारिक सूची में संजय मिश्रा को इस श्रेणी का विजेता घोषित किया गया है। अभिनय के क्षेत्र में यह सम्मान उनके नाम एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में जुड़ने जा रहा है।

‘काकोरी’ के लिए कमलेश और मिंटी मिश्रा को पुरस्कार गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सिंगहा गांव से जुड़े निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा और निर्माता मिंटी मिश्रा की फिल्म ‘काकोरी’ को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बायोग्राफिकल/हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन/कम्पाइलेशन फिल्म श्रेणी में सम्मान मिलेगा। आधिकारिक सूची में कमलेश कुमार मिश्रा का नाम निर्देशक और मिंटी मिश्रा का नाम निर्माता के तौर पर दर्ज है। दोनों को इस श्रेणी में रजत कमल और निर्धारित नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ‘काकोरी’ 1925 के काकोरी रेल एक्शन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। फिल्म के निर्माण के दौरान ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरानी किताबों और अखबारों के साथ इतिहासकारों से भी जानकारी जुटाई गई। फिल्म समीक्षा के लिए संजीव श्रीवास्तव को स्वर्ण कमल मुजफ्फरपुर से जुड़े फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक (हिंदी) का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक सूची में इस श्रेणी में उन्हें एकमात्र विजेता घोषित किया गया है। इस पुरस्कार के साथ उन्हें स्वर्ण कमल और निर्धारित नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

संजीव श्रीवास्तव लंबे समय से पत्रकारिता और फिल्म लेखन से जुड़े रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की प्रोफाइल के अनुसार, उनका पैतृक गांव-घर बिहार के सीतामढ़ी में है। वे करीब ढाई दशक से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं और फिल्म लेखन एवं समीक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

22 सितंबर को एकता नगर में होगा समारोह 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2024 में रिलीज हुई फिल्मों और सिनेमा से जुड़े कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। इस बार पुरस्कार समारोह दिल्ली के बजाय गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित किया जाएगा। 22 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी।