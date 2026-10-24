बिहार में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर 12 लाख के जेवर लूटे, नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

संवाद सूत्र, बरबीघा। नालंदा जिला के सारे थाना से कुछ ही दूरी पर बहादुरपुर मोड़ के पास शनिवार को छह नकाबपोश बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर करीब 12 लाख रुपये के सोने के आभूषण लूट लिए।

गोली लगने से बरबीघा के फैजाबाद निवासी सोनू कुमार घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार फैजाबाद निवासी श्याम सोनी के पुत्र सोनू कुमार बेनार मोड़ पर आभूषण की दुकान चलाते हैं। शनिवार को दुकान बंद कर वह अपने भाई गोलू के साथ बाइक से बरबीघा लौट रहे थे।

बाइक की डिक्की में करीब 12 लाख रुपये के सोने के आभूषण रखे थे। इसी दौरान बहादुरपुर मोड़ के पास पहले से घात लगाए छह नकाबपोश बदमाशों ने दोनों पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया।

विरोध करने पर बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान बाइक चला रहे सोनू कुमार की कमर में गोली लग गई। बदमाश डिक्की से आभूषण लूटकर फरार हो गए।

घायल व्यवसायी को गोली लगने का आभास होने पर वो भाई के साथ रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। मामले की जानकारी सारे थाने को दी गई है।