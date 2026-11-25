डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आर्थिक मदद का बड़ा जरिया बन रही है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेजुएशन पूरा करने वाली पात्र छात्राओं को 50 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 5.78 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।



ग्रेजुएशन पूरा होते ही बेटियों को मिलती है 50 हजार की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार की पात्र छात्राओं को स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। इससे छात्राएं आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।

अब तक 5,78,840 छात्राओं के खाते तक पहुंची योजना की मदद शिक्षा विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब तक कुल 5,78,840 छात्राएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इन छात्राओं को सरकार की ओर से कुल 2,894.20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यह आंकड़ा राज्य में बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजना के दायरे को दर्शाता है।

किन छात्राओं को मिल सकता है योजना का लाभ? इस योजना का लाभ बिहार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पात्र छात्राओं को दिया जाता है। यानी केवल ग्रेजुएशन पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित संस्थान और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।

आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद सरकार का मानना है कि स्नातक के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से छात्राओं को आर्थिक सहारा मिलेगा। वे इस पैसे का इस्तेमाल उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अपने शैक्षणिक खर्चों के लिए कर सकती हैं। इससे आर्थिक परेशानियों के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका भी कम हो सकती है।