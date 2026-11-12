पटना के मोकामा में खौफनाक वारदात, कुएं से बरामद हुईं 2 किशोरों की लाशें; इलाके में फैली दहशत

संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। मोकामा के बरहपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के एक पुराने कुएं से दो किशोरों के शव बरामद किए गए। अचानक हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम और दहशत का माहौल है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को इन मौतों के पीछे किसी गहरी साजिश और हत्या की आशंका नजर आ रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोग भी इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध हैं। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी कोमल मीणा पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस बीच, घटना से जुड़े दो अन्य लापता लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है, ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।