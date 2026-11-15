मोकामा टाल में बढ़ेगी फसलों की पैदावार, 254.57 करोड़ की योजना पर काम तेज; चार पईनों पर स्लूईस तैयार

राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों को जलजमाव व बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने की दिशा में जल संसाधन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण की 254.57 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत वाली योजना के तहत चार प्रमुख पईनों के प्रवेश बिंदुओं पर एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

वहीं, हरोहर नदी में बालगूदर के निकट एंटी फ्लड स्लूईस-सह-रेगुलेटर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। जल संसाधन विभाग ने योजना के तहत खनुआ सोता (पईन), डुमना सोता (पईन), गायघाट सोता (पईन) और लंगड़ी पईन के प्रवेश बिंदुओं पर एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण कराया गया है।

चार पईनों पर एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण पूरा इनका निर्माण पूरा होने से टाल क्षेत्र में बाढ़ के पानी के प्रवेश और जल निकासी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हरोहर नदी में बालगूदर के समीप एंटी फ्लड स्लूईस-सह-रेगुलेटर बनाया जा रहा है।

दरअसल, मोकामा टाल क्षेत्र में जलजमाव और बाढ़ का पानी लंबे समय तक जमा रहने से किसानों को खेती में परेशानी होती है। खेतों से समय पर पानी नहीं निकलने के कारण फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित होता है।