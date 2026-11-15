मोकामा टाल में बढ़ेगी फसलों की पैदावार, 254.57 करोड़ की योजना पर काम तेज; चार पईनों पर स्लूईस तैयार
मोकामा टाल क्षेत्र में जलजमाव और बाढ़ की समस्या से किसानों को राहत देने के लिए 254.57 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित योजना पर काम तेज हो गया है।
HighLights
254.57 करोड़ की मोकामा टाल बाढ़ नियंत्रण योजना।
चार पईनों पर एंटी फ्लड स्लूईस निर्माण पूरा।
किसानों को जलजमाव से राहत, कृषि उत्पादन में वृद्धि।
राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों को जलजमाव व बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने की दिशा में जल संसाधन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण की 254.57 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत वाली योजना के तहत चार प्रमुख पईनों के प्रवेश बिंदुओं पर एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
वहीं, हरोहर नदी में बालगूदर के निकट एंटी फ्लड स्लूईस-सह-रेगुलेटर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। जल संसाधन विभाग ने योजना के तहत खनुआ सोता (पईन), डुमना सोता (पईन), गायघाट सोता (पईन) और लंगड़ी पईन के प्रवेश बिंदुओं पर एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण कराया गया है।
चार पईनों पर एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण पूरा
इनका निर्माण पूरा होने से टाल क्षेत्र में बाढ़ के पानी के प्रवेश और जल निकासी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हरोहर नदी में बालगूदर के समीप एंटी फ्लड स्लूईस-सह-रेगुलेटर बनाया जा रहा है।
दरअसल, मोकामा टाल क्षेत्र में जलजमाव और बाढ़ का पानी लंबे समय तक जमा रहने से किसानों को खेती में परेशानी होती है। खेतों से समय पर पानी नहीं निकलने के कारण फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित होता है।
फसलों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद
ऐसे में इस योजना के पूरा होने से जल के प्रवाह को नियंत्रित करने और जरूरत के अनुसार जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
योजना के कार्यान्वयन से टाल क्षेत्र में जल प्रबंधन की स्थिति सुधरेगी। इससे कृषि योग्य भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा और फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
खासकर टाल क्षेत्र के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के कार्यान्वयन से टाल क्षेत्र से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।