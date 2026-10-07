बिहार में मोकामा-मुंगेर हाइवे प्रोजेक्ट अटका: जमीन देने से किसानों का साफ इनकार, 2 घंटे की मैराथन बैठक बेनतीजा

संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा से मुंगेर तक बनने वाले ग्रीन फील्ड हाइवे परियोजना के अधर में लटकने की संभावना उत्पन्न हो गयी है। इस परियोजना के लिए मोकामा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो सका है।

किसानों ने जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर सरकार को मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज देने से साफ मना कर दिया है।

मंगलवार को मोकामा नगर परिषद सभागार में इस मसले का समाधान निकालने की भरपूर पहल हुई, लेकिन विवाद का निदान नहीं होने से वार्ता विफल हो गयी।

इस वार्ता में सरकार के नुमाइंदे के तौर पर बाढ़ एसडीओ कृष्णा जोशी,बाढ़ डीसीएलआर सोनी कुमारी, मोकामा बीडीओ रवि कुमार, सीओ लवली कुमारी और नगर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक ने किसानों के साथ मैराथन बैठक की। तकरीबन दो घंटे तक अधिकारी-किसान की हुई बैठक को विफल घोषित कर दिया गया।