बिहार में 21 ROB के लिए भूमि अधिग्रहण तेज, मंत्री ने 7 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश 

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिलों में विशेष रेलवे परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित 21 रेल ओवर ब्रिज के लिए चल रही भू-अर्जन की कार्रवाई को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है।

मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई बैठक में चारों जिलों में प्रस्तावित 21 रेल ओवर ब्रिज की परियोजनाओं के लिए भूमि एवं भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में नार्थ फ्रंटियर रेलवे एवं कटिहार रेल मंडल के वरीय अधिकारियों के साथ एनएफ रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य अभियंता के अलावा भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपस्थित रहे थे।