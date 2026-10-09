'मेरे पापा, मेरे हीरो' लालू के बाल संवारते हुए भावुक हुईं रोहिणी, बोलीं- हर हाल में निभाऊंगी बेटी का फर्ज

डिजिटल डेस्क, पटना। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पिता लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह उनके बाल संवारती नजर आ रही हैं। इस खास पल के साथ उन्होंने माता-पिता और बेटी के रिश्ते की अहमियत बताते हुए हर परिस्थिति में अपना फर्ज निभाने की बात कही।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपने पारिवारिक रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपने पिता के बाल ठीक करती और उनका हेयर स्टाइल बनाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में पिता-बेटी के बीच सहजता और अपनापन नजर आ रहा है। रोहिणी ने इस वीडियो के जरिए अपने पिता के प्रति स्नेह जाहिर किया। उनका यह अंदाज राजनीतिक चर्चाओं से अलग पारिवारिक भावनाओं को सामने लाता है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस पल के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया।

रिश्तों की मर्यादा पर रोहिणी ने कही दिल की बात रोहिणी आचार्य ने वीडियो के साथ लिखे संदेश में माता-पिता और बेटी के रिश्ते को पवित्र बताया। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते की मर्यादा को उन्होंने हमेशा दिल से संभाला है और आगे भी ऐसा करती रहेंगी। उनका यह संदेश माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “माता-पिता और बेटी के बीच के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को हमेशा मैंने दिल से संभाला है, आगे भी संभालूंगी।” उनके इस बयान में अपने परिवार के प्रति निष्ठा और रिश्तों को प्राथमिकता देने का भाव दिखाई देता है।

माता - पिता और बेटी के बीच के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को हमेशा मैंने दिल से संभाला है , आगे भी संभालूंगी; एक बेटी होने का फर्ज और धर्म मैं हर पल , हर घडी , हर परिस्थिति में निभाऊंगी। https://t.co/FT7lRID0xv — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) October 8, 2026 हर परिस्थिति में बेटी का फर्ज निभाने का संकल्प रोहिणी आचार्य ने अपने संदेश में आगे कहा कि बेटी होने का फर्ज और धर्म वह हर पल, हर घड़ी और हर परिस्थिति में निभाएंगी।

उनके इस बयान ने वीडियो को और भावनात्मक बना दिया है। पिता के बाल संवारते हुए साझा किए गए इस दृश्य के साथ उन्होंने अपने विचारों को भी सामने रखा। उनकी पोस्ट का मुख्य संदेश यही है कि पारिवारिक रिश्ते और माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी उनके लिए खास मायने रखते हैं। इस बार रोहिणी ने किसी राजनीतिक मुद्दे के बजाय अपने पिता के साथ बिताए एक निजी पल को साझा कर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। किडनी दान के बाद भी पिता के साथ रिश्ते की चर्चा रोहिणी आचार्य पहले भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के प्रति समर्पण को लेकर सुर्खियों में रही हैं। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उन्होंने उन्हें अपनी किडनी दान की थी। इस फैसले के बाद पिता-पुत्री का रिश्ता देशभर में चर्चा का विषय बना था।

अब पिता के बाल संवारते हुए उनका वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव चर्चा में है। रोहिणी के इस कदम को उनके समर्थक पिता के प्रति स्नेह और देखभाल के रूप में देख रहे हैं।

राजनीतिक हलचलों से अलग दिखा पारिवारिक पक्ष लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में परिवार के सदस्यों से जुड़ी गतिविधियां भी अक्सर चर्चा में आ जाती हैं। रोहिणी आचार्य भी समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार रखती रही हैं।

हालांकि, इस वीडियो में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय पिता के प्रति स्नेह और पारिवारिक संबंधों पर जोर दिखाई देता है। रोहिणी ने अपने शब्दों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि उनके लिए माता-पिता के साथ रिश्ता और बेटी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है।

सोशल मीडिया पर भावुक संदेश ने खींचा ध्यान रोहिणी आचार्य की इस पोस्ट में पिता के बाल संवारने का साधारण-सा पल एक भावनात्मक संदेश के साथ सामने आया है। वीडियो और उसके साथ लिखे शब्दों में उन्होंने अपने रिश्ते के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है।