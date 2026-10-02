'पापा ने बुलाया तो आ गई', 11 महीने बाद पटना लौटीं रोहणी, लालू और राबड़ी को देखते ही भर आईं आंखें

जागरण संवाददाता, पटना। सिंगापुर से करीब 11 महीने बाद पटना लौटीं रोहिणी आचार्य को लेने खुद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती एयरपोर्ट पहुंचे। लंबे अंतराल के बाद पिता के सामने पहुंचीं रोहिणी ने पहले लालू यादव के पैर छुए, फिर राबड़ी देवी को प्रणाम कर गले लगाया। एयरपोर्ट का यह पल परिवार के लिए भावुक रहा।

पापा का हाथ थाम लें तो राहें आसान हो जाती हैं जिस बेटी ने कुछ समय पहले परिवार और राजनीति से दूरी बनाने की बात कही थी, वही अब पिता के बुलावे पर पटना लौटी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके लिए पिता की खुशी और उनका आशीर्वाद सबसे ऊपर है और पिता के बुलावे से बढ़कर कोई आदेश नहीं। पिता की एक मुस्कान में बेटी की पूरी दुनिया रोहिणी का पटना पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि पिता और बेटी के रिश्ते का वह भावुक पल बन गया, जिसमें पुरानी दूरी के बीच अपनापन सामने दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर लालू और राबड़ी से मुलाकात के दौरान रोहिणी भावुक नजर आईं।

रिश्ते जहां सवाल नहीं होते, सिर्फ अपनापन होता है एयरपोर्ट पर रोहिणी से जब इस मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे निजी बताया। उन्होंने कहा कि वह अपने मां-बाप से मिलने आई हैं और इसे राजनीति का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव से नाराजगी दूर होने के सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

‘पापा के पास आ रही हूं, बेटी होने का फर्ज निभाने’ पटना आने से पहले रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पिता के साथ तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने लिखा कि उनके लिए पिता की खुशी और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द अपने पिता के पास आ रही हैं और बेटी होने का फर्ज निभाएंगी।

कभी दूर हुई थीं, अब पिता के बुलावे पर लौटीं नवंबर 2025 में रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे और परिवार से अलग होने की बात कही थी।

पिता को किडनी देने वाली बेटी फिर चर्चा में रोहिणी 2022 में लालू यादव को किडनी दान करने के बाद देशभर में चर्चा में आई थीं। 2024 में उन्होंने सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था।