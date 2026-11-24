डिजिटल टीम, पटना राज्य में खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए होने जा रही मशाल-2026 प्रतियोगिता को स्कूली विद्यार्थियों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। 24 नवम्बर तक राज्य के 38 जिलों में 11,61,189 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल स्तर पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 27 नवम्बर की रात 10 बजे तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 20 नवम्बर तय थी।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह सीईओ रविंद्रन शंकरण ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल को पत्र भेजकर संशोधित तिथि की जानकारी दी है। उन्होंने एसीएस से सभी डीईओ, बीईओ, मास्टर ट्रेनरों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तक इसे पहुंचाने का अनुरोध किया है।

पूर्वी चंपारण सबसे आगे पंजीकरण के मामले में अब तक पूर्वी चंपारण 83,315 विद्यार्थियों के साथ पहले स्थान पर है। वैशाली 81,210 पंजीकरण के साथ दूसरे और दरभंगा 51,958 के साथ तीसरे स्थान पर है। सीवान 48,114, मुजफ्फरपुर 47,843 और कटिहार 46,326 पंजीकरण के साथ क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर हैं।

पटना में 46,052 विद्यार्थियों का पंजीकरण पटना जिले में अब तक 46,052 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसके साथ पटना राज्य में सातवें स्थान पर है। वहीं, सबसे कम पंजीकरण शेखपुरा में 4,250 हुआ है। शिवहर में 6,167 और अरवल में 7,201 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।