डिजिटल टीम, पटना। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और स्कूली स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मशाल-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और बेहतर खेल मंच उपलब्ध कराना है।

37 हजार विद्यालयों तक पहुंचाने का लक्ष्य खेल विभाग, शिक्षा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में संचालित इस अभियान को राज्य के करीब 37 हजार मध्य एवं उच्च विद्यालयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के साथ उनकी शारीरिक क्षमता, खेल कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा का आकलन किया जाएगा।

इस अभियान में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और साइक्लिंग सहित पांच खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

पांच चरणों में होगी प्रतिभाओं की पहचान मशाल-2026 के तहत प्रतिभाओं की पहचान के लिए पांच स्तरीय चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसकी शुरुआत विद्यालय स्तर से होगी। यहां आयोजित प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (सीआरसी) स्तर पर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रखंड और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन सभी चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।