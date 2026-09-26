पटना में टीचर पर छात्रा से बदसलूकी करने का आरोप, लोगों ने कर दी जमकर धुनाई

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। धनरूआ थाना के पभेड़ी मोड़ स्थित एक कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ कोचिंग संचालक शिक्षक द्वारा बदसलूकी करने और फिर छात्रा के स्वजनों द्वारा संचालक के साथ मारपीट करने का एक मामला प्रकाश में आया है।

आरोप है कि कोचिंग संचालक सह शिक्षक ने अपने कोचिंग में पढने वाली एक छात्रा की तस्वीर अपने मोबाइल पर उससे मंगाई और छात्रा के साथ बदसलूकी की। बताया जाता है कि छात्रा की शादी तय हो चुकी है। इधर छात्रा ने शिक्षक की इस हरकत की शिकायत अपने स्वजनों से कर दी। इससे आक्रोशित स्वजन कोचिंग पहुंचे और शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी। बाद में बीच-बचाव से मामला किसी तरह शांत हुआ। इधर पुलिस ने बताया कि फिलहाल किसी ने इस संबंध में लिखित शिकायत नहीं की है। शिकायत मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही थी। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता।

छात्रा के साथ गलत व्यवहार स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हुई। कोचिंग सेंटर के टीचर और संचालक, अनिल कुमार पर आरोप है कि उन्होंने छात्रा से मोबाइल फोन पर अपनी तस्वीरें भेजने को कहा और बाद में उसके साथ गलत व्यवहार किया।

पुलिस ने जोर देकर कहा कि इस स्तर पर टीचर के खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और शिकायत न होने के कारण कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी।