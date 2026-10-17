बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने लालू फैमिली से की मुलाकात, तेजप्रताप यादव भी साथ आए नजर

डिजिटल डेस्क, पटना। बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत पटना में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचीं।

इस दौरान उन्होंने लालू परिवार से मुलाकात की। तेजप्रताप यादव अपने सोशल मीडिया से पोस्ट कर यह जानकारी दी। मुलाकात के दौरान मल्लिका शेरावत ने तेजप्रताप यादव की माता राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट की।

अभिनेत्री के सरल और सहज व्यवहार ने परिजनों का दिल जीत लिया। इस दौरान परिवारजनों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे।