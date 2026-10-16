पटना में दैनिक जागरण की डांडिया नाइट में मल्लिका शेरावत ने बिखेरा जलवा; ‘जलेबी बाई’ से ‘लैला हो लैला’ तक लगे ठुमके

जागरण संवाददाता, पटना। डांडिया की खनक, संगीत की थाप और रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोगों का उत्साह। शारदीय नवरात्र की शाम न्यू पटना क्लब में दैनिक जागरण की डांडिया नाइट ने उत्सव का रंग जमा दिया।

शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में बालीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। उनके मंच पर आते ही दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया।

मल्लिका ने फिल्म डबल धमाल के गीत जलेबी बाई पर प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद रंगीला मारो ढोलना, खइके पान बनारस वाला, ढम-ढम बाजे ढोल और लैला हो लैला जैसे गीतों पर उनके अंदाज ने खूब तालियां बटोरीं।

नीले रंग के लहंगे में सजी अभिनेत्री ने दर्शकों के साथ सेल्फी भी ली और दैनिक जागरण परिवार को डांडिया उत्सव की शुभकामनाएं दीं। डांडिया की लय में घुला परंपरा और मनोरंजन का रंग रोशनी से जगमगाते परिसर में पारंपरिक परिधानों में पहुंचे लोगों ने गरबा और डांडिया की धुनों पर देर रात तक कदम थिरकाए। गोल घेरे में घूमते लोगों और छड़ियों की खनक ने माहौल को उत्सवमय बना दिया।